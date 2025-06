Sondaggio Tecnè, quali sono i ministri della Meloni più amati

Poco sotto il titolare della Difesa, Guido Crosetto con il 51% . Subito giù dal podio, a pari merito si attestano i ministri di Interno e Istruzione, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara con il 48% , quindi, sempre anch'essi appaiati, i ministri di Ambiente e Cultura, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandro Giuli al 47% . Seguono il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti e quella dell'università, Anna Maria Bernini al 46%. Adolfo Urso e Daniela Santanchè che guidano rispettivamente i dicasteri di Imprese e Made in Italy e Turismo si attestano al 45% e sono seguiti dai titolari di sport e Mit, Andrea Abodi e Matteo Salvini al 44% .

Il primo, anche vicepremier, costantemente sotto attacco per qualsiasi dossier di politica estera, a cominciare dalla guerra scoppiata tra Israele e Iran con le opposizioni che chiamano in causa tanto la Farnesina quanto Palazzo Chigi. Il secondo è invece spesso bersagliato dai media progressisti. Che ancora una volta si dimostrano sempre più lontani dalla "pancia" del Paese. Entrambi conquistano il 52% del consenso degli italiani fondato sulle azioni del governo.

Chi è il ministro più amato del governo di Giorgia Meloni ? Si prevedono fegati spappolati a sinistra, già alle prese con grossi problemi alle urne "reali" dopo il mancato quorum al referendum dell'8 e 9 giugno: a guidare la classifica, secondo un sondaggio Dire-Tecnè in base a interviste effettuate tra il 10 e il 12 giugno, sono infatti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida .

Al 43% invece il ministro per le Politiche europee e Pnrr, Tommaso Foti. Al 42% un folto gruppetto formato dai ministri di Protezione civile, Disabilità, Riforme e Rapporti con il Parlamento, rispettivamente, Nello Musumeci, Alessandra Locatelli, Elisabetta Casellati e Luca Ciriani.

Marina Calderone alla guida del Lavoro e Orazio Schillaci alla Sanità, si attestano al 41%. Il ministro per gli Affari regionali e autonomie Roberto Calderoli e quella alla Famiglia e alla Natalità Eugenia Roccella si trovano invece al 39%. Infine, "maglia nera" per la coppia formata da Paolo Zangrillo che guida la Pa e Carlo Nordio, a capo del dicastero della giustizia. Entrambi non vanno oltre il 38%.