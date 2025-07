In Onda, Bersani insulta Lollobrigida: "Per baciare Trump in quel posto"

Un Pier Luigi Bersani decisamente scatenato e fuori controllo quello che interviene a In Onda, su La7, per parlare di tutto e di più.

Sui dazi, per esempio, l'ex segretario del Pd decide di aprire il fuoco sul governo italiano senza remora alcuna. "In Italia non abbiamo una tradizione di borghesia liberale, non abbiamo tagliato la testa al re, c'è poco da fare. Nella storia della Repubblica dal 1945 quando è arrivata una insidia vera alla Costituzione e alla democrazia ci hanno pensato i lavoratori, questo è un tratto italiano storico e profondo, bisogna coglierlo". I conduttori, Marianna Aprile e Luca Telese, in studio annuiscono.

"Ma la nostra borghesia liberale autentica, i nostri imprenditori che esportano, vogliono sopportare una cosa così? Andiamo dietro a Trump come delle pecorelle?".