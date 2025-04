Luca Zaia, ecco cosa farà dopo lo stop al terzo mandato

Non è un caso che pochi minuti dopo la sentenza proprio il Pd, per bocca del segretario regionale Martella , sia partito all'assalto del Doge. Ma ancora più significativa è la reazione nel centrodestra. Zaia, che se rieletto arriverebbe al quarto mandato, secondo il Corriere della Sera avrebbe detto a caldo ai suoi fedelissimi: " Me lo aspettavo ", parlando poi di "motivi politici" dietro alla decisione della Corte Costituzionale. La poltrona di governatore del Veneto fa gola a molti, nella maggioranza di governo, e un cambio di colore innescherebbe un inevitabile effetto domino nelle altre amministrazioni locali, con Fratelli d'Italia e Forza Italia che, come legittimo, valutano con il bilancino e i contrappesi qualsiasi movimento. Così fa anche la Lega, che ha subito voluto blindare il suo feudo.

La bomba- Consulta con il no al terzo mandato ha generato uno tsunami politico: game over per il governatore campano Vincenzo De Luca , con il Pd che da un lato tira un bel sospiro di sollievo (aveva già deciso di farlo fuori, ora Elly Schlein ha anche l'alibi giuridico) e dall'altro trema, perché lo sceriffo è pronto alla guerra. Ma gli scossoni da Napoli rischiano di arrivare fino al Veneto, perché la situazione di Luca Zaia è assai simile.

Game over per Vincenzo De Luca e altro tsunami politico che rischia di deflagrare tanto a sinistra quanto a destra:...

"Per noi resta la questione politica - sono le parole del capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari -: Per noi resta la questione politica: il Veneto deve rimanere alla Lega". Nella sua nota ufficiale, però, Zaia sembra tutt'altro che remissivo: "E' evidente che dietro certe posizioni, e dietro la normativa in vigore, si celano motivazioni politiche. Appare come l’unico strumento per impedire ad alcuni candidati di ripresentarsi". Il fatto che il limite dei mandati valga per i governatori e sindaci ma non per parlamentari e ministri rappresenta "un insulto all’intelligenza dei cittadini". "È la prova - recita la nota del presidente del Veneto - che il tema del potere non ha nulla a che vedere con il limite dei mandati. Utilizzarlo come giustificazione è strumentale e, francamente, inaccettabile. La verità è che siamo davanti a un sistema ipocrita che caratterizza questo Paese".

Restano da sciogliere vari dubbi. Quando si vota? Il limite delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026 non sembra più così certo, con l'ipotesi dell'autunno 2025 sempre più concreta. E cosa farà Zaia? Secondo il Corsera per lui ci sarebbe un posto da sindaco di Venezia, ma solo se la regione andasse a un candidato non leghista.