Bloomberg, innalzamento del rating "vittoria di Meloni": a sinistra rosicano

Altra mattinata difficile per i rosiconi. Del resto anche i sondaggi delle ultime settimane parlano chiaro: la fiducia nel governo e nella premier è in costante crescita. Anche quella nei partiti del centrodestra che dalle politiche del 2022 non hanno subito scossoni, anzi hanno conservato il vantaggio sul centrosinistra. E sul rating positivo per l'Italia è intervenuto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Grandissima soddisfazione per l'ultimo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's che migliora il rating dell'Italia. Tra le motivazioni della promozione, oltre al

miglioramento dell'economia italiana, anche la serietà del governo Meloni nella gestione delle finanze pubbliche. La continuità' politica e la stabilità della maggioranza sono reputate da S&P un valore aggiunto. Si tratta di un successo non solo teorico ma che potrebbe facilitare l'attrazione di

investimenti esteri in Italia e l'acquisto dei nostri titoli del

debito pubblico".