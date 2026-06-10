Mondiale 2026, ritiro invaso da serpenti a sonagli: terrore per la Svizzera

Niente problemi con il terreno di gioco, ma un ospite decisamente indesiderato attorno al quartier generale scelto dalla Svizzera per i Mondiali. La nazionale elvetica ha infatti individuato a San Diego la propria base operativa negli Stati Uniti, in vista dei Mondiali pronti a iniziare, salvo poi fare i conti con una particolarità del territorio: nei dintorni del centro sportivo è presente un’area popolata da serpenti a sonagli, tra i rettili più temuti del Nord America.

A rendere nota la situazione è stata la stessa federazione svizzera, che ha mostrato con una punta di ironia la mappa del ritiro indicando anche la cosiddetta “snake area”, la zona dove è stata segnalata la presenza dei crotali. Un dettaglio che non aveva pesato nella scelta iniziale della struttura, ma che ora ha imposto alcune precauzioni per giocatori, staff e tifosi. Le Autorità locali raccomandano infatti di non avventurarsi fuori dai percorsi autorizzati e sconsigliano gli spostamenti a piedi o in bicicletta nelle aree limitrofe. I serpenti a sonagli, pur essendo generalmente schivi e poco inclini ad attaccare l’uomo, sono velenosi e il loro morso richiede un intervento medico immediato. In questo periodo dell’anno, inoltre, risultano particolarmente attivi.