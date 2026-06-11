Flavio Cobolli, cala la mannaia del Fisco: premio da 1,5 milioni? Quanto gli resta

Con la finale del Roland Garros ha raggiunto il punto più alto della carriera. Quel che è certo è che Flavio Cobolli continua a scalare il tennis mondiale e, dopo lo splendido percorso nello Slam francese, può festeggiare un nuovo traguardo: da questa settimana è ufficialmente il numero 10 del ranking Atp, il miglior piazzamento della sua carriera. Un salto importante per lui, a 24 anni, arrivato grazie alla finale raggiunta sulla terra rossa di Parigi, dove si è arreso soltanto ad Alexander Zverev al quinto set.
L’exploit francese gli ha garantito anche un bottino pesante in termini di punti, ben 1.300 di questi. Ma oltre alla top-10, il Roland Garros ha portato in dote anche un assegno di grande valore: il premio destinato al finalista ammonta a 1,4 milioni di euro lordi. Come spesso accade per gli sportivi professionisti, però, la cifra effettivamente incassata è destinata a ridursi sensibilmente a causa della tassazione. Il premio viene infatti tassato prima in Francia, dove si svolge il torneo. In base agli accordi fiscali tra i due Paesi, il fisco francese applica una ritenuta del 15% sui compensi sportivi maturati sul proprio territorio. Nel caso di Cobolli significa circa 210 mila euro trattenuti direttamente alla fonte.
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Successivamente entra in gioco il sistema fiscale italiano. Essendo residente in Italia, il tennista deve dichiarare anche questo reddito nel nostro Paese. Sul premio lordo si applicano le aliquote previste dall'Irpef, che per redditi di questa entità raggiungono il livello massimo, a cui si sommano le addizionali locali. Grazie alla convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Francia, però, quanto già versato Oltralpe viene riconosciuto come credito d'imposta. Facendo una stima, nelle casse dell'erario italiano finirebbero circa 420 mila euro, mentre così a Cobolli resterebbe un guadagno netto vicino ai 770 mila euro. Un premio importante, che accompagna una delle settimane più belle della sua carriera.