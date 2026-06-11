Flavio Cobolli, cala la mannaia del Fisco: premio da 1,5 milioni? Quanto gli resta

Con la finale del Roland Garros ha raggiunto il punto più alto della carriera. Quel che è certo è che Flavio Cobolli continua a scalare il tennis mondiale e, dopo lo splendido percorso nello Slam francese, può festeggiare un nuovo traguardo: da questa settimana è ufficialmente il numero 10 del ranking Atp, il miglior piazzamento della sua carriera. Un salto importante per lui, a 24 anni, arrivato grazie alla finale raggiunta sulla terra rossa di Parigi, dove si è arreso soltanto ad Alexander Zverev al quinto set.

L’exploit francese gli ha garantito anche un bottino pesante in termini di punti, ben 1.300 di questi. Ma oltre alla top-10, il Roland Garros ha portato in dote anche un assegno di grande valore: il premio destinato al finalista ammonta a 1,4 milioni di euro lordi. Come spesso accade per gli sportivi professionisti, però, la cifra effettivamente incassata è destinata a ridursi sensibilmente a causa della tassazione. Il premio viene infatti tassato prima in Francia, dove si svolge il torneo. In base agli accordi fiscali tra i due Paesi, il fisco francese applica una ritenuta del 15% sui compensi sportivi maturati sul proprio territorio. Nel caso di Cobolli significa circa 210 mila euro trattenuti direttamente alla fonte.