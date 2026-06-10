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McLaren, l'ora di Leonardo Fornaroli: tsunami-azzurro in Formula 1

di Lorenzo Pastugliamercoledì 10 giugno 2026
McLaren, l'ora di Leonardo Fornaroli: tsunami-azzurro in Formula 1

2' di lettura

L’Italia continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Formula 1. Dopo l’ascesa di Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes, un altro giovane talento azzurro si prepara a vivere una giornata da ricordare: Leonardo Fornaroli — vincitore dello scorso Mondiale di F2 — sarà infatti al volante della McLaren nelle prime prove libere del Gran Premio di Spagna, in programma a Barcellona. Per il 22enne di Piacenza si tratta del primo impegno in una sessione ufficiale del Mondiale. Un’occasione prestigiosa che arriva dopo anni di crescita costante e risultati importanti nelle categorie propedeutiche. 

Fornaroli si è messo in evidenza conquistando prima il titolo in Formula 3 (nel 2024) e successivamente quello in Formula 2 (l’anno scorso), attirando l’attenzione della McLaren, che lo ha inserito nel proprio programma come pilota di sviluppo e riserva. Negli ultimi mesi il suo lavoro si è svolto soprattutto dietro le quinte. Tra simulatore, analisi dei dati e supporto al team nei weekend di gara, il giovane italiano ha contribuito alla preparazione delle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri, accumulando esperienza preziosa in uno dei team più competitivi della griglia.

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Quella di Barcellona, però, rappresenta qualcosa di diverso: la possibilità di mettersi in mostra davanti a tutti e dimostrare il proprio valore in pista. Non sarà nemmeno una novità assoluta sul tracciato catalano, dove aveva già avuto modo di guidare una Formula 1 durante alcuni test privati organizzati dalla McLaren con vetture delle stagioni precedenti. “Non vedo l’ora di guidare. È una grande opportunità per aiutare la squadra ed è anche un traguardo molto speciale per me. Ho lavorato a lungo per arrivare pronto a questo momento”, ha commentato a riguardo il milanese. Il primo passo verso la F1 è finalmente arrivato, in attesa del futuro.

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