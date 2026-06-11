Angelo Bonelli, gaffe rovinosa: non sa nulla neppure sulle rinnovabili

Angelo Bonelli gaffeur senza eguali. E proprio sulla materia a lui favorita: il green. L'ultimo strafalcione è legato al via libera della Commissione europea all’Italia per il regime di aiuti di stato, valutato 23 miliardi di euro, contenuto nello schema di decreto FerX per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. In parole povere - come spiega perfettamente il comunicato della Commissione - Bruxelles ha autorizzato il regime preparato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che può comportare un aiuto di stato da 23 miliardi di euro per sviluppare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il meccanismo previsto - che punta a incentivare la costruzione di impianti eolici, fotovoltaici o idroelettrici – è il cosiddetto contratto per differenza (Cfd) a due vie: un bonus (o un malus) per ogni kWh di energia prodotta e immessa nella rete che si scosta dal prezzo di esercizio. "In pratica - spiega Il Foglio -, si fa una gara d’asta concorrenziale al termine della quale viene stabilito un prezzo fisso di acquisto dell’energia prodotta per 20 anni: quando i prezzi di mercato dell’energia elettrica sono inferiori a quello del contratto, il Gse (ovvero i consumatori nella bolletta attraverso gli oneri di sistema) paga ai produttori la differenza; quando invece i prezzi sono superiori sono le imprese produttrici a pagare al Gse la differenza. Il costo potenziale dell’aiuto di stato (pagato dai consumatori) pari a 23 miliardi di euro è una stima della Commissione che si basa su una previsione dei prezzi di mercato, ma ovviamente in caso di prezzi effettivi superiori il costo sarà inferiore".

Risultato? Bonelli ha capito tutt'altro. Il leader di Europa Verde si è prodigato in un attacco al governo senza però rendersi conto dell'abbaglio. "Il destino è cinico e baro con Giorgia Meloni – dice Bonelli – lei che ha fatto la guerra al Green deal e che con vari provvedimenti legislativi ha fermato le rinnovabili oggi si trova a gestire un finanziamento di 23 miliardi di euro concessi dalla Commissione europea per installare 37,5 GW di nuova capacità rinnovabile per attuare la transizione ecologica ed energetica della Ue". Finita qui? Niente affatto: "Era quello che dicevamo alla presidente del Consiglio, ma lei ci sbeffeggiava, ovvero che la strada è quella delle energie pulite, non quella del gas e del nucleare. Ora questi 23 miliardi rappresentano una svolta attesa e necessaria".