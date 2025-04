Papa Francesco, Meloni: "L'ultima cosa che mi ha detto"

"Tra le cose che mi ha consigliato ci fu 'non perda mai il senso dell'umorismo', che è anche l'ultima cosa che mi ha detto": la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha rivelato nel suo discorso alla Camera durante la commemorazione di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. La premier, poi, ha voluto ringraziare il Pontefice per i suoi insegnamenti: "Io ho avuto il privilegio di avere un rapporto personale, sincero, con il Pontefice che mi ha fatto comprendere, forse, il tratto più straordinario del suo modo di interpretare il suo pontificato. Era un uomo determinato, però quando parlavi con lui non esistevano barriere, con lui eri a tuo agio e potevi parlare di tutto, potevi raccontarti senza filtri, lui poteva vedere la tua anima". E ancora: "Ti faceva sentire prezioso, sarò sempre grata a Papa Francesco per il tempo trascorso insieme, per i suoi insegnamenti, per i suoi consigli".

La premier, inoltre, ha confessato di aver apprezzato la disponibilità del Papa durante il G7: "Io, il governo e l'Italia gli saremo sempre riconoscenti anche per aver regalato quella presenza storica, la prima volta di un pontefice ai lavori del G7. Da leader globale ha richiamato l'attenzione del mondo sulle grandi sfide del nostro tempo, dalla difesa del Creato all'Intelligenza artificiale. Aveva introdotto il concetto di algoretica, dare un'etica agli algoritmi per invocare uno sviluppo delle tecnologie che non superasse il limite invalicabile della centralità dell'uomo. E quando io gli chiesi di partecipare al summit del G7 per portare questo messaggio, lui non esitò".

La cifra del suo pontificato, secondo Meloni, sta tutta nella sua ultima uscita pubblica prima della morte: "Il Papa ha adempiuto alla sua missione fino all'ultimo giorno, quando ha impartito la benedizione Urbi et Orbi e abbracciato i fedeli a San Pietro. E ha sintetizzato, nelle semplici parole sussurrate al suo infermiere: 'grazie per avermi riportato in piazza' la cifra forse più significativa del suo intero pontificato".

