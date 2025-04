Indagata la moglie del consigliere Pd

È indagata per falso in atto pubblico dalla Procura di Bari Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, relativamente all’inchiesta sulla documentazione presentata per partecipare a un bando pubblico indetto da Aeroporti di Puglia.

Secondo le indagini Fiorella avrebbe attestato falsamente di essere in possesso di una laurea in Economia e marketing, titolo richiesto dal bando. In realtà, il titolo effettivamente conseguito dalla donna risulterebbe essere una laurea in Scienze dell’amministrazione, ottenuta presso l’Università di Bari. Sulla vicenda sono stati presentati esposti sia da Aeroporti di Puglia che dall’Ateneo barese. A seguito delle verifiche e delle polemiche, Fiorella si era dimessa dal suo incarico: «Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro». Da ieri è indagata.