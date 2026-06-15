Carlo Nordio fa impazzire la sinistra: "Il libro più importante? Firmato da Mussolini"

Carlo Nordio rinfresca la memoria agli organizzatori di Più Libri Più Liberi. Questi ultimi hanno introdotto il "patentino antifascista" per partecipare alla Fiera nazionale della piccola e media editoria. Da qui la polemica e le parole di Giorgia Meloni che ha etichettato la proposta come "censura". E oggi è il ministro della Giustizia a dire la sua: "Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il Codice penale, reca la firma di Mussolini".

Apriti cielo. Immediata la reazione di Angelo Bonelli. Il leader di Europa Verde definisce le dichiarazioni del Guardasigilli "vergognose. Vorrei ricordargli che è vero che Mussolini ha apposto la firma, nel 1931, al codice penale, ma quel documento è stato modificato dalla Repubblica italiana, dalla lotta antifascista e dalle sentenze della Corte Costituzionale. Stanno strizzando l'occhio ai neofascisti di Vannacci".