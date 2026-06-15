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Sondaggio Mentana, per Swg Vannacci aggancia la Lega. FdI primo partito. Bene Forza Italia e M5s

lunedì 15 giugno 2026
Sondaggio Mentana, per Swg Vannacci aggancia la Lega. FdI primo partito. Bene Forza Italia e M5s

1' di lettura

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg, proposto da Enrico Mentana nel corso del suo TgLa7. La consueta rilevazione d'inizio settimana: se ci fossero oggi le elezioni politiche, come andrebbero a finire?

Ecco, si parte da un dato dall'elevato peso specifico: Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci sale di mezzo punto percentuale in sette giorni e si porta al 5,3%, pareggiando la Lega, data in calo di 0,3 punti percentuali e, parimenti, al 5,3 per cento..

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I sondaggi stanno sancendo l'ascesa di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Il generale viene d...

Primo partito resta sempre FdI, in calo dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione: la formazione di Giorgia Meloni viene quotata al 27,9%, in netto vantaggio rispetto al Pd dato al 22,1% e in crescita dello 0,1%. Dunque il M5s al 13,3% e in ascesa dello o,2%; poi Forza Italia in crescita di due decimali al 7,2 per cento.

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Stabili Avs al 6,5% e Italia Viva al 2,4%. Azione al 3,5% lascia un decimale, +Europa all'1,6% per convesso cresce di un decimale, Noi Moderati all'1,1% lascia sul tappeto lo 0,1%), Ora! viene rilevato all'1 come sette giorni fa. Gli altri partiti, complessivamente, vengono quotati al 2,8% (in calo dello 0,2%), mentre il 27% del campione interpellato non esprime alcuna preferenza.

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