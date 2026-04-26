Jannik Sinner, trionfo a Madrid contro Moller: lo batte in due set e vola agli ottavi

Tutto facile per Jannik Sinner nel terzo turno del Mutua Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Sul centrale della Caja Magica, il numero 1 del mondo e del tabellone ha battuto in due set il 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, e si è qualificato così per gli ottavi di finale. Nel prossimo turno l'azzuro sfiderà il vincente del match tra il veterano inglese Cameron Norrie e l'argentino Tiago Tirante.
"Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno", ha commentato Sinner a caldo dopo il match. Poi si è detto "contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima".
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Successivamente, quando gli è stato chiesto se stia imparando lo spagnolo, Sinner ha detto: "Non ancora, l'obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta". Infine, un simpatico siparietto: quando l'intervistatore gli ha chiesto se usi delle app per imparare le lingue, Sinner ha confuso il nome di una di queste applicazioni con una di dating.