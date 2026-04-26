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Jannik Sinner, trionfo a Madrid contro Moller: lo batte in due set e vola agli ottavi

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domenica 26 aprile 2026
Jannik Sinner, trionfo a Madrid contro Moller: lo batte in due set e vola agli ottavi

1' di lettura

Tutto facile per Jannik Sinner nel terzo turno del Mutua Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Sul centrale della Caja Magica, il numero 1 del mondo e del tabellone ha battuto in due set il 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, e si è qualificato così per gli ottavi di finale. Nel prossimo turno l'azzuro sfiderà il vincente del match tra il veterano inglese Cameron Norrie e l'argentino Tiago Tirante.

"Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno", ha commentato Sinner a caldo dopo il match. Poi si è detto "contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima".

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Successivamente, quando gli è stato chiesto se stia imparando lo spagnolo, Sinner ha detto: "Non ancora, l'obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta". Infine, un simpatico siparietto: quando l'intervistatore gli ha chiesto se usi delle app per imparare le lingue, Sinner ha confuso il nome di una di queste applicazioni con una di dating.

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