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Serie A, l'Inter frena a Torino: finisce 2-2, festa scudetto rimandata

domenica 26 aprile 2026
Serie A, l'Inter frena a Torino: finisce 2-2, festa scudetto rimandata

1' di lettura

Pareggio spettacolare (2-2) tra Torino e Inter nel match valido per la 34/a giornata di Serie A. Thuram sblocca il risultato di testa al 23' del primo tempo su cross preciso di Dimarco, nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bisseck - sempre di testa - firma il raddoppio al 16'. Sotto di due gol il Toro non demorde e accorcia le distanze al 25' con Simeone su invito di Ilkhan. Dieci minuti più tardi i padroni di casa pareggiano i conti con un calcio di rigore trasformato da Vlasic per un tocco con il braccio di Carlos Augusto. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere ma il risultato non cambia più. La capolista sale così a 79 punti, a +10 sull'Inter e saldamente in vetta, mentre i granata infilano il quarto risultato utile consecutivo e salgono a quota 41.

Ma cosa succede adesso all'Inter? La partita contro il Parma davanti al pubblico di San Siro potrebbe essere comunque decisiva: in caso di vittoria sarebbe mancato solo un punto, ma adesso con 3 punti i nerazzurri sono certi di vincere il titolo indipendentemente dai risultati di Napoli e Milan. Dovranno necessariamente vincere la prossima per essere incoronati già Campioni d'Italia.

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