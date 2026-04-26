Arianna Meloni sotterra la sinistra: "Cantano Bella Ciao durante il dibattito"

"Questo governo e la stessa Giorgia Meloni ha più volte teso la mano all'opposizione negli ultimi tre anni, soprattutto su temi di natura sociale ed etica. Anche quando si è trattato di scrivere leggi di grande rilievo per la sicurezza e la giustizia. Un'apertura che le opposizioni non hanno quasi mai colto, preferendo arroccarsi su posizioni ideologiche talvolta anche anacronistiche o fuori contesto", afferma Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, in un'intervista al Giornale, dicendo che, di questo, ne hanno dato "un esempio i parlamentari che si sono messi a cantare Bella ciao durante il dibattito sul decreto sicurezza".

Parlando della legge elettorale, Meloni ha sottolineato come "al di là delle prese di posizione ideologiche, molte forze di sinistra abbiano valide ragioni per cambiare la legge elettorale", "troveremo un terreno comune". "È nell'interesse di tutti, ma soprattutto dei cittadini, approvare una legge che dia stabilità al governo e alla Nazione", ha detto. Tornando sul dossier sicurezza, Meloni ha assicurato che il governo sta andando avanti, anche "con l'ultimo decreto sicurezza che interviene con alcuni provvedimenti importanti che riguardano anche i giovanissimi". Si tratta, dice, di "un problema complesso, non basta un singolo provvedimento. Per questo abbiamo approntato un sistema articolato di interventi, di cui fa parte anche il protocollo con l'Albania. Un modello che la sinistra e una certa parte della magistratura hanno fatto il possibile per ostacolare e che oggi ci copia tutta Europa".

Parlando del rapporto con Fi e Lega, Meloni ha commentato così: "Restiamo uniti perché ognuno è in grado di andare al di là del proprio interesse di partito e perseguire prima di tutto il bene comune". Infine, la responsabile della segreteria politica di Fdi ha assicurato che "Non ci saranno misure acchiappavoti che andrebbero solo a pesare sulle generazioni future. Abbiamo dimostrato fin qui che non ci interessa il facile consenso, ma rendere l'Italia più moderna, efficiente e competitiva".