Jannik Sinner, "non ne ho bisogno": gaffe clamorosa dopo il match

Piccola gaffe per Jannik Sinner ai Masters 1000 di Madrid dopo la vittoria contro il danese Elmer Moller. Tutta colpa di un equivoco durante l'intervista post match. Il giornalista gli ha chiesto se usi delle app per imparare le lingue, come lo spagnolo: "Hai qualche app che ti aiuta a impararlo?". E Jannik ha risposto spiegando che la sua conoscenza della lingua non è ancora perfetta: "Non è ancora buono, ma il mio obiettivo è parlarlo in un anno". Fondamentale, ha aggiunto, il contributo del suo fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff.

Poi il clamoroso equivoco: quando l'azzurro ha chiarito che al momento si arrangia con alcune app: "Ho ancora bisogno di scoprire Duolingo, l'altra è Babbel", il reporter ha replicato con delle parole che hanno spiazzato Sinner: "Bumble è un'app di dating?". Divertita la risposta del tennista, che è scoppiato a ridere nascondendo la faccia tra le mani per trattenere le risate. "No, ho detto Babbel, Babbel, Babbel… non è un'app di dating, non ho bisogno di un'app di dating".