M5s, esplode lo scandalo: "Il marito nello staff"

"Non sapevo non si potesse". Con queste parole Anna Chiatto giustifica la scelta di indicare come staffista proprio il marito. La consigliera comunale di Arzano dei 5 stelle, classe 1963, è subentrata in Città metropolitana al posto di un consigliere decaduto. Da qui la decisione di fare il nome del "compagno di vita". Quanto basta a far scoppiare il caso. Gli uffici infatti gridano al "conflitto di interessi". Mentre il capogruppo M5s Salvatore Flocco, raggiunto da Repubblica, si smarca e si dice "all’oscuro e incredulo".

"Mio marito è l’unica persona al mondo di cui mi fido", ha detto Chiatto al quotidiano prima di ammettere che non può fare lo staffista: "Non lo sapevo. Ho già mandato un altro curriculum, un altro nome". Eppure in diversi nutrono sospetti. Basti pensare all'incarico pubblico e alla sua retribuzione. A riguardo però la grillina ha tenuto a precisare he "avevamo deciso con mio marito che il suo compenso sarebbe stato donato al Comune di Arzano ogni mese, per le giostrine nella villa. Mio marito è un avvocato, capisce di pubblica amministrazione. Non era stato scelto per motivi personali. Inizialmente non sapevo neanche che gli staffisti fossero retribuiti". Insomma, "non volevamo un centesimo, non siamo ricchi ma viviamo onestamente con lo stipendio di mio marito. Purtroppo ci sono dinamiche che non le posso spiegare, che mi sono state riferite".