Sondaggio Porta a Porta, Fdi-Pd? Distanza siderale: le cifre

Fratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti potenzialmente più votati dagli elettori italiani. Questo è quanto mette in rilievo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Come detto, il partito guidato da Giorgia Meloni resta in testa in termini di gradimento, dato che è stabile al 29%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia sempre stabile all'8,5% e la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,5% e scende così al 7,5%.

Spostandoci nel campo largo o presunto tale, la prima forza resta il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna mezzo punto percentuale e sale quindi al 22,5%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Il partito pentastellato resta stabile al 13%. Sotto, invece, c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono mezzo punto percentuale e si attestano così al 5,5%.