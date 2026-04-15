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Sondaggio Porta a Porta, Fdi-Pd? Distanza siderale: le cifre

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mercoledì 15 aprile 2026
Sondaggio Porta a Porta, Fdi-Pd? Distanza siderale: le cifre

2' di lettura

Fratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti potenzialmente più votati dagli elettori italiani. Questo è quanto mette in rilievo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Come detto, il partito guidato da Giorgia Meloni resta in testa in termini di gradimento, dato che è stabile al 29%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia sempre stabile all'8,5% e la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,5% e scende così al 7,5%.

Spostandoci nel campo largo o presunto tale, la prima forza resta il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna mezzo punto percentuale e sale quindi al 22,5%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Il partito pentastellato resta stabile al 13%. Sotto, invece, c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono mezzo punto percentuale e si attestano così al 5,5%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è la conferma di Futuro Nazionale. Il partito guidato dal generale Robero Vannacci sale di mezzo punto percentuale e si colloca così al 3,5%. A seguire Italia Viva, che guadagna l'1% piazzandosi quindi al 3% e Azione di Carlo Calenda, che perde mezzo punto percentuale e precipita così al 2,5%. Più staccati, invece, Noi Moderati (1,5%) e Più Europa (1%), entrambi stabili rispetto all'ultima rilevazione. In generale, il centrodestra è al 46,8% e perde lo 0,5%, mentre il campo largo è al 45% e sale dell'1%. La stima dell'affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione.

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