Sondaggi, Mannheimer: "Dove può volare Meloni dopo la replica a Trump"

L'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni potrebbe aver avvantaggiato la presidente del Consiglio facendo alzare l'asticella dei consensi. "Non abbiamo ancora dati precisi, ma Meloni potrebbe guadagnare qualche punto e passare dal 40% al 45%", rileva all'agenzia Adnkronos il sondaggista e politologo Renato Mannheimer. Si realizzerebbe così la "profezia" di Roberto Saviano: ospite di Giovanni Floris nell'ultima puntata di DiMartedì, su La7, l'autore di Gomorra si era detto sicuro che la premier italiana avrebbe "tratto vantaggio" dalla crisi diplomatica innestata dalla Casa Bianca.

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"Ritengo che le parole di Trump abbiamo giovato alla premier che al contrario nei mesi scorsi sia stata danneggiata dalla sua relazione con il presidente degli Stati Uniti tanto da aver perso al referendum della giustizia", sottolinea ancora Mannheimer. Il sondaggista riferisce poi che "molti elettori di destra non hanno voluto votare 'sì' perché infastitiditi dalla posizione di Meloni verso Trump. La premier con Sigonella aveva un po' cambiato rotta e determinante è stata la sua presa di distanza dalle parole del tycoon contro il Pontefice. Credo senz'altro che il distacco da Trump le giovi".

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