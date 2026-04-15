Giorgia Meloni: "L'Occidente diviso unico vero regalo per Mosca"

E proprio sulla Russia ha detto: "L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea, la pressione economica sulla Federazione russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione". E ancora: "Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l'Europa si appresta ad adottare rappresenta da questo punto di vista un passaggio importante per ridurre ancora le entrate che alimentano la macchina bellica russa".

“Crediamo che sostenere l'Ucraina non sia solamente un dovere morale, ma anche una necessità strategica, perché in gioco non sono solamente la dignità, la libertà e l'indipendenza di Kiev, ma anche la sicurezza dell'Europa, nel senso chiaramente più ampio del termine": Giorgia Meloni lo ha detto nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Poi ha aggiunto: "Significa anche che gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura chiamano direttamente in causa l'Europa e l'Italia intende continuare, ovviamente, a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev, che assicurino la solidità dell'alleanza euro-atlantica, perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca”.

Parlando dell'incontro con l'omologo ucraino, poi, la premier ha sottolineato: "Sono ovviamente molto contenta di accogliere nuovamente qui a Roma il presidente Zelensky, mio amico, di aver avuto l'opportunità di fare con lui il punto della situazione sullo stato di avanzamento del processo negoziale, i prossimi passi da compiere per arrivare alla fine della guerra in Ucraina e su come continuare ovviamente il nostro sostegno alla nazione aggredita”. Inoltre, ha proseguito: "Se esistono le condizioni per lavorare ad una pace giusta lo dobbiamo alla tenacia del popolo ucraino e al convinto sostegno" dell'Occidente. E poi: "Col presidente Zelensky ci siamo anche confrontati sul processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, che l'Italia auspica al pari delle altre nazioni europee che hanno da tempo avviato questo cammino".

Meloni ha spiegato anche che "l'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta in materia di droni, settore nel quale l'Ucraina è diventata una nazione guida". Andando oltre questo tema, la presidente del Consiglio ha detto: "Con Zelensky abbiamo avuto modo di confrontarci anche su quello che accade intorno a noi, oltre i confini propri, quindi ci siamo confrontati anche sulla crisi iraniana che ovviamente preoccupa tutti, che sta diventando sempre più complessa. Continuiamo ovviamente a credere nella validità del cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e rispettivi alleati, nutriamo la speranza che il negoziato di pace possa riprendere, anche se in un contesto sicuramente non facile. L'Italia è, voglio ribadirlo, come sempre pronta a fare la sua parte”.

E ancora: "L'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità, uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l'amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un'amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione".