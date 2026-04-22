Inter-Como, rumors su Cristian Chivu: "Quel che è successo resta in spogliatoio"

Il sorriso enigmatico di Petar Sucic racconta molto della rimonta dell’Inter contro il Como. Alla domanda su cosa fosse accaduto negli spogliatoi, dopo un primo tempo chiuso sotto di due gol e giocato con superficialità, il centrocampista croato ha risposto con ironia: “Ciò che succede nello spogliatoio resta lì…”. Un cambio di atteggiamento evidente, frutto anche dell’intervento dell’allenatore Chivu, che ha saputo scuotere la squadra come già accaduto in campionato contro lo stesso avversario.

Nella ripresa, l’Inter ha completamente cambiato volto, mostrando maggiore velocità e aggressività, come richiesto dal tecnico. Il protagonista assoluto è stato Sucic, decisivo con un gol e due assist in poco più di mezz’ora. Al 69’ ha servito a Calhanoglu il pallone del 2-1, riaprendo la partita. Poco dopo ha fornito un altro assist al turco per il gol del pareggio. Infine, all’89’, ha completato la rimonta segnando il gol vittoria con un preciso destro.