Inter-Como, rumors su Cristian Chivu: "Quel che è successo resta in spogliatoio"

Il sorriso enigmatico di Petar Sucic racconta molto della rimonta dell’Inter contro il Como. Alla domanda su cosa fosse accaduto negli spogliatoi, dopo un primo tempo chiuso sotto di due gol e giocato con superficialità, il centrocampista croato ha risposto con ironia: “Ciò che succede nello spogliatoio resta lì…”. Un cambio di atteggiamento evidente, frutto anche dell’intervento dell’allenatore Chivu, che ha saputo scuotere la squadra come già accaduto in campionato contro lo stesso avversario.
Nella ripresa, l’Inter ha completamente cambiato volto, mostrando maggiore velocità e aggressività, come richiesto dal tecnico. Il protagonista assoluto è stato Sucic, decisivo con un gol e due assist in poco più di mezz’ora. Al 69’ ha servito a Calhanoglu il pallone del 2-1, riaprendo la partita. Poco dopo ha fornito un altro assist al turco per il gol del pareggio. Infine, all’89’, ha completato la rimonta segnando il gol vittoria con un preciso destro.
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“E anche della nostra mentalità - ha spiegato Sucic -, sapevamo che avremmo potuto farcela”. Il croato ha sottolineato quanto sia difficile ribaltare una partita partendo da uno svantaggio di due reti, ma ha evidenziato ancora una volta la forza mentale della squadra.
Per Sucic si tratta di una serata speciale: prima di questa partita aveva segnato solo due gol stagionali. Nonostante ciò, non è nuovo a successi in coppa, avendo già vinto trofei in Bosnia con lo Zrinjski Mostar e in Croazia con la Dinamo. Questa volta, però, è stato il protagonista assoluto della qualificazione nerazzurra.