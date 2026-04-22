25 aprile anti-Meloni, la sinistra si prepara con la balla dei tagli ai luoghi della memoria

Meno tre al 25 aprile. E ormai è chiaro quale sarà il copione (tra l’altro non molto diverso da quello degli scorsi anni). La sinistra, galvanizzata dalla vittoria al referendum, sta infatti organizzando una grande giornata di mobilitazione contro il governo. Dove quello che è successo ottantuno anni fa sarà soltanto la scusa per attaccare il centrodestra...

A dare la linea, ieri, è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein. Il 25 aprile, ha detto in un’intervista alla Stampa, «sarò a Sant’Anna di Stazzema, mi hanno chiesto di svolgere l’orazione ufficiale e ne sono molto onorata. Ci sarò con maggiore responsabilità, dopo che il ministero della Cultura ha tagliato i fondi per i luoghi della memoria. Questo è il rispetto che questa destra ha della memoria di un Paese e della sua Costituzione antifascista». Ecco qui. Il senso è piuttosto chiaro. La Schlein sarà a Sant’Anna di Stazzema per mandare un segnale contro l’esecutivo. Da qui, poi, tutto il Pd ha iniziato a sparare contro i «tagli» decisi dal governo. Peccato che questi tagli, nella realtà, non ci saranno.