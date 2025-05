Dario Franceschini, 7,2 miliardi in otto anni al cinema

Sette miliardi e duecentocinquantacinque milioni più spiccioli. Questo è quanto il governo ha dato a fondo perso al cinema dal 2017, anno di grazia della pellicola grazie alla riforma dell’allora ministro alla Cultura, Dario Franceschini. È lui il messia che le star rimpiangono, l’uomo che ha moltiplicato gli incassi. Attenzione, non parliamo di botteghino, visto che dall’anno prima dell’iniziativa del dirigente dem a oggi le presenze in sala sono crollate dai 114 milioni del 2016 ai 74 milioni e mezzo del 2024, con conseguenti meno 170 milioni di incasso, da 695 a 525, ma di denaro pubblico calato a pioggia per tentare di rivitalizzare il settore.

Se infatti nove anni fa i soldi dello Stato dedicati al settore erano stati all’incirca 400 milioni, l’anno scorso sono più che raddoppiati, fino a 840, e per quest’anno ne sono già stati previsti 696, esattamente come i dodici mesi precedenti, appesantiti da uno splafonamento che è una consuetudine e non un’eccezione. In mezzo, una costante crescita - 464, 514 e 644 milioni rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020 - fino all’impennata post Covid: 980 milioni nel 2021, su fino a oltre un miliardo e mezzo nel 2022, e poi ancora oltre un miliardo e cento milioni nel 2023, per arrivare poi alla piccola correzione del 2024, quella che ha gettato nel panico i nostri vip delle sale.

Complice di questa escalation, il famigerato tax credit, lo sconto fiscale del 40% che il governo prevede per le produzioni cinematografiche, che ha fatto schizzare i costi per girare un film così come il super bonus grillino aveva pompato a mille le spese per ristrutturare gli immobili, stravolgendo il mercato, prima rivitalizzato e poi mandato fuori asse da quello che nei fatti si è rivelato un incentivo a gonfiare le spese e buttare denaro mentre si lavora, anziché ad amministrare oculatamente. Tanto, copre lo Stato, paga Pantalone. I dati dicono che questo sforzo oneroso non ha risolto la crisi del cinema ma è servito semplicemente a dopare un cavallo sfinito, che ora non può più andare avanti senza continuare ad aumentare le dosi. Ulteriori iniezioni di denaro pubblico illusoriamente salvifiche, non altro vorrebbero infatti i vari Elio Germano, Gabriele Muccino, Nanni Moretti, Pupi Avati e tutti coloro che stanno protestando dall’alto dei loro cachet: 300mila euro all’attore rosso per interpretare Enrico Berlinguer nella Grande ambizione, due milioni e duecentomila euro di onorario al regista pariolino per la doppia serie A casa tutti bene, oltre cinque milioni al tormentato ex autarchico, otto milioni in sei anni di finanziamento alle opere dell’amico del Bar Margherita.