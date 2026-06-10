È morta Patrizia Caselli, l'ultima compagna di Craxi: lo straziante messaggio d'addio

Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è morta a 66 anni dopo una lunga malattia. Nata a Udine il 13 maggio 1960, nel giugno 2024 aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da un tumore al terzo stadio, confessando la paura per il futuro e la preoccupazione di lasciare il figlio adottivo François.

Volto molto popolare della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, iniziò la sua carriera giovanissima, collaborando anche con Nanni Loy. Raggiunse il successo nelle televisioni private, in particolare su Antennatre e Telealtomilanese, dove si affermò come showgirl e presentatrice. In quegli anni fu spesso al fianco di Walter Chiari, con cui visse una lunga e intensa relazione sentimentale conclusasi nel 1987. Caselli ricordava spesso con ironia gli episodi imprevedibili vissuti accanto all’attore.

Parallelamente alla televisione si dedicò alla musica, incidendo diversi 45 giri, e al teatro, recitando con artisti come Walter Chiari, Ivana Monti e Domenico Modugno. Nel 1987 debuttò in Rai con il varietà estivo “Bella d’estate” e successivamente partecipò a “Chi tiriamo in ballo?” condotto da Gigi Sabani. Negli anni Novanta divenne uno dei volti più noti del programma pomeridiano “Detto tra noi”, che contribuì a evolvere nel format poi diventato “La vita in diretta”. Nel 1993 condusse anche il quiz “Se fosse...”.

Dopo il 1994 lasciò la televisione per trasferirsi ad Hammamet accanto a Bettino Craxi, con cui ebbe una relazione durata fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio nel 2000. In seguito sposò il medico Alberto Bossi e adottò con lui il figlio François. Negli anni Duemila tornò occasionalmente al cinema, recitando in “La fabbrica del vapore” e “Dentro la città”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e ricordo.