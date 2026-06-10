Giovanni Donzelli, la profezia: "Ecco quando si vota", c'è la data

Con le Comunali definitivamente alle spalle, il centrodestra torna a concentrarsi sulla legge elettorale. Il provvedimento è atteso nell’Aula della Camera il 26 giugno ma, in base all’andamento dei lavori assembleari, la discussione potrebbe entrare nel vivo il 29. Nel frattempo, il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, rilancia: «Stiamo lavorando per dare all’Italia una legge elettorale che garantisca governabilità e rispetto del voto popolare. Quando ci sarà rifletteremo sulla data» del voto, «ma sicuramente sarà il 2027, che sia giugno oppure ottobre dipende da tanti fattori».

Si riaffaccia dunque la possibilità di un voto nella primavera del prossimo anno, quando andrebbero alle urne anche grandi città come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Sul piatto peserà di certo la valutazione politica sull’opportunità o meno di accorpare gli appuntamenti elettorali in un unico “election day”. Ma per ora il ragionamento viene bollato come «molto prematuro» in ambienti della maggioranza, chiamata a fare quadrato non solo sulla legge elettorale - con il nodo delle preferenze - ma anche sulle prossime candidature. A far gola al centrodestra è, in particolare, Milano.