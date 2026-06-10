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Avs, sfregio ai poliziotti pestati da Askatasuna: "Era il compleanno di nonna", evento disertato

mercoledì 10 giugno 2026
Avs, sfregio ai poliziotti pestati da Askatasuna: "Era il compleanno di nonna", evento disertato

2' di lettura

Altro sfregio di Alleanza Verdi e Sinistra italiana alle forze dell'ordine? Non bastava la loro partecipazione ai cortei a Torino a sostegno del centro sociale Askatasuna, Avs ne combina un'altra. Nella giornata in cui il Consiglio comunale ha approvato l’elenco dei cittadini e delle associazioni che riceveranno il riconoscimento con cui Palazzo Civico premia chi si è distinto nei campi dell’impegno civile, sociale, culturale, sportivo e professionale, non è infatti passato inosservato il forfait dei due consiglieri di Sinistra Ecologista, Sara Diena ed Emanuele Busconi.

Come riportato da La Stampa, "anche alla luce delle posizioni espresse dal gruppo sulla gestione della vicenda Askatasuna e dell’immobile di corso Regina Margherita 47", l'assenza dei due ha fatto parlare. A riguardo la capogruppo Diena, però, si giustifica così: "Io ero fuori Torino per il compleanno di mia nonna, mentre Emanuele ha avuto un imprevisto al lavoro. Non abbiamo dato comunicazioni perché volevamo evitare di suscitare interpretazioni sulle benemerenze".

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Quelle decise in Sala Rossa sono dieci in totale: due quelle ai poliziotti coinvolti negli scontri del 31 gennaio durante la manifestazione pro centro sociale. Si tratta di Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, gli agenti del reparto mobile di Padova finiti addirittura in ospedale. A Virgulti la benemerenza è stata assegnata per "il coraggio e l’alto senso del dovere" dimostrati nel mettere a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza di un collega. Calista viene invece premiato per "la dedizione e il coraggio" mostrati nell’affrontare una situazione di grave pericolo a tutela della sicurezza pubblica.

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