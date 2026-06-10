Avs, sfregio ai poliziotti pestati da Askatasuna: "Era il compleanno di nonna", evento disertato

Altro sfregio di Alleanza Verdi e Sinistra italiana alle forze dell'ordine? Non bastava la loro partecipazione ai cortei a Torino a sostegno del centro sociale Askatasuna, Avs ne combina un'altra. Nella giornata in cui il Consiglio comunale ha approvato l’elenco dei cittadini e delle associazioni che riceveranno il riconoscimento con cui Palazzo Civico premia chi si è distinto nei campi dell’impegno civile, sociale, culturale, sportivo e professionale, non è infatti passato inosservato il forfait dei due consiglieri di Sinistra Ecologista, Sara Diena ed Emanuele Busconi.

Come riportato da La Stampa, "anche alla luce delle posizioni espresse dal gruppo sulla gestione della vicenda Askatasuna e dell’immobile di corso Regina Margherita 47", l'assenza dei due ha fatto parlare. A riguardo la capogruppo Diena, però, si giustifica così: "Io ero fuori Torino per il compleanno di mia nonna, mentre Emanuele ha avuto un imprevisto al lavoro. Non abbiamo dato comunicazioni perché volevamo evitare di suscitare interpretazioni sulle benemerenze".