Milo Infante a Mediaset? La strana smentita Rai: cosa non torna

Il “giallo Infante” dentro o fuori da Mamma Rai si infittisce. All’indomani dell’uscita di indiscrezioni abbastanza certe sul futuro del conduttore, la tv di Stato ha fatto una smentita molto parziale e su un solo particolare. Secondo fonti prossime a Viale Mazzini, infatti, pare non esista alcuna lettera di dimissioni presentata dal conduttore di Ore 14. Una precisazione che, però, lascia aperto il vero nodo della vicenda: nessuno infatti continua a smentire che una trattativa sia invece in corso. Anzi.

E la curiosità è tutta qui. Sul tavolo, infatti, ci sarebbero questioni pesanti legate in primo luogo al ruolo dirigenziale di Infante. Il giornalista, infatti, è vicedirettore dell’Approfondimento Rai e, secondo quanto filtra dai corridoi, starebbe ragionando anche sul proprio status professionale all’interno dell’azienda. Un dissidio interiore - diciamo così - legato al fatidico tetto economico che per i dirigenti pubblici è di 240mila euro annui, cifra che Mediaset potrebbe superare agevolmente.