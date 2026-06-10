Juve, revival rossonero: due pesantissimi colpi sul mercato

Attorno a Kenan Yildiz, considerato il talento da cui ripartire, si stanno sviluppando le principali strategie di mercato. Uno dei nomi che stuzzica maggiormente l'allenatore è quello di Brahim Diaz . Il fantasista del Real Madrid piace per tecnica, visione di gioco e capacità di creare superiorità numerica. I bianconeri monitorano da tempo la sua situazione e nei prossimi giorni potrebbero approfondire i contatti con il club spagnolo. La trasformazione più profonda riguarda però il reparto offensivo. Dusan Vlahovic sembra ormai destinato a lasciare Torino dopo il mancato accordo per il rinnovo. Il serbo è vicino alla separazione e la Juventus si è già messa al lavoro per individuare chi dovrà raccoglierne l'eredità.

La Juventus è pronta a preparare una nuova rivoluzione. Dopo una stagione conclusa lontano dagli obiettivi, con il sesto posto in campionato e la conseguente partecipazione all' Europa League , il club bianconero è deciso a cambiare volto. Luciano Spalletti , scelto per inaugurare il nuovo corso, ha già indicato alla dirigenza le caratteristiche che dovrà avere la squadra del futuro secondo La Gazzetta dello Sport: più qualità tra le linee, maggiore imprevedibilità e un attacco capace di garantire continuità realizzativa.

In cima alla lista resta Alexander Sorloth. Il norvegese dell'Atletico Madrid arriva da una stagione molto positiva e rappresenta il profilo ideale per garantire fisicità, profondità e presenza in area di rigore. I dialoghi tra i club proseguono e la sensazione è che la trattativa possa entrare presto nella fase decisiva. Parallelamente continua a vivere la pista che porta a Randal Kolo Muani. Dopo il ritorno al Paris Saint-Germain, l'attaccante francese non ha mai nascosto il gradimento per un eventuale ritorno in bianconero. A Torino aveva lasciato ottime impressioni e la sua volontà potrebbe rivelarsi un fattore importante.

Non c'è però soltanto l’attacco, però, nei piani della Juventus. Secondo il Sky Sport24 per il centrocampo torna infatti d'attualità il nome di Franck Kessié. L'ivoriano ha rifiutato la proposta di rinnovo dell'Al Ahli, che gli aveva offerto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, perché il suo obiettivo sarebbe quello di tornare in Serie A. Un'apertura che interessa la Juventus, alla ricerca di esperienza e personalità in mezzo al campo. Nell'ultima stagione il classe 1996 ha collezionato 42 presenze, realizzando 12 gol e servendo 6 assist, numeri che confermano la sua capacità di incidere anche in fase offensiva. Per finanziare il nuovo progetto saranno inevitabili alcune uscite. Oltre a Vlahovic, restano in bilico le posizioni di Lois Openda e Jonathan David, mentre Arek Milik sembra ormai vicino ai saluti dopo una stagione condizionata dagli infortuni.