Il Milan dimentica Berlusconi, come si difendono i Cardinale-boys: il punto più basso mai toccato?

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il mancato ricordo ufficiale da parte del Milan ha aperto una discussione che travalica i confini dello sport. Il silenzio del club rossonero di venerdì, giorno dell’anniversario della morte del suo presidente più vincente, non è stato interpretato da molti soltanto come una questione di comunicazione societaria, ma come un gesto dal forte valore simbolico e, inevitabilmente, politico. Per oltre trent’anni Berlusconi è stato contemporaneamente imprenditore, leader politico e protagonista assoluto della storia del calcio italiano. La sua stagione alla guida del Milan ha accompagnato e, in molti momenti, anticipato il percorso che lo avrebbe poi portato a Palazzo Chigi. Per questo motivo ogni riflessione sulla sua eredità sportiva finisce spesso per intrecciarsi con quella politica.

Sommersa dalle critiche, gura che ha contribuito a costruire l’identità moderna del club. In questo senso, il dibattito riguarda il rapporto tra il Milan di oggi e la propria storia.

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Ma la vicenda assume una valenza più ampia. In Italia il tema della memoria pubblica è spesso oggetto di confronto politico. Monumenti, intitolazioni, celebrazioni e anniversari diventano strumenti attraverso i quali istituzioni e organizzazioni definiscono il proprio rapporto con il passato. La scelta di ricordare o non ricordare una personalità pubblica non è mai del tutto neutrale, soprattutto quando si parla di figure che hanno segnato profondamente la vita nazionale. Silvio Berlusconi continua a rappresentare uno dei personaggi più divisivi della storia repubblicana recente. Per i suoi sostenitori è stato il protagonista di una stagione di modernizzazione economica, mediatica e sportiva; per i suoi avversari resta una figura controversa, al centro di aspre battaglie politiche e culturali. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il confronto sulla sua eredità appare tutt’altro che concluso. In questo contesto, il caso Milan diventa il riflesso di una questione più generale: come si costruisce la memoria di un leader, ma probabilmente di un cognome, che ha lasciato un segno così profondo nella società italiana? Il club rossonero sostiene di seguire criteri prestabiliti e non contingenti. Tuttavia, l’assenza di un semplice messaggio nel giorno dell’anniversario ha inevitabilmente alimentato interpretazioni politiche e culturali.

Milan, nessun ricordo per l'anniversario della morte di Berlusconi: insorgono i tifosi Il Milan non ha presente, si sta rovinando il futuro e, soprattutto, dimentica il passato. Ieri, 12 giugno, è sta...