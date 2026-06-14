Mondiali 2026, Ancelotti già sotto processo in Brasile: "L'unica cosa da salvare"

Messo passo falso del Brasile ai Mondiali 2026, con il Marocco che impone l'1-1 al debutto ai verdeoro, sfiorando il clamoroso successo nel finale. E il ct italiano dei sudamericani Carlo Ancelotti, come prevedibile, finisce subito sulla graticola.

"L'unica notizia positiva è non aver perso" perché "la prestazione è ben più preoccupante del risultato", è una delle critiche sollevate in Brasile dove il gran gol di Vinicius Junior ovviamente non basta. Colpiti a freddo da Saibari, i brasiliani non sono riusciti quasi mai a imporre la loro superiorità tecnica, mentre i nordafricani arrivati quarti in Qatar 4 anni fa si confermano squadra di altissimo livello, esperta e di qualità.

Quasi tutta la stampa sportiva brasiliana ha espresso giudizi negativi sull'esordio nel girone C. Dopo la prima giornata, il raggruppamento è guidato dalla Scozia che ha battuto Haiti per 1-0. Nell'analisi della gara contro il Marocco pubblicata da globo.com, ad esempio, vengono messi in evidenza "gli errori individuali" dei giocatori brasiliani, "la disorganizzazione collettiva e la mancanza di aggressività". Su altri siti e giornali viene inoltre sottolineato come l'esordio di certo non esaltante abbia in parte già smorzato l'entusiasmo che sempre accompagna la Selecao ai Mondiali. E tutto il Brasile ora già guarda alla seconda partita della Coppa del Mondo con i verdeoro che affronteranno Haiti con l'unico obiettivo, quasi un obbligo, vista la differenza tecnica e di storia calcistica, di conquistare la prima vittoria.

Ancelotti non fa drammi: "La squadra era un po' ansiosa all'inizio. C'era molta tensione ed eravamo molto sbilanciati. Non dobbiamo però scoraggiarci. Non si vince un Mondiale dalla prima partita".

Il Brasile giocherà contro Haiti venerdì a Philadelphia, per poi chiudere il Gruppo C contro la Scozia a Miami Gardens, in Florida. Il Marocco affronterà la Scozia a Foxborough, in Massachusetts, venerdì, e poi incontrerà Haiti ad Atlanta.Il Brasile ha comunque esteso la sua striscia di imbattibilità nelle partite d'esordio dei Mondiali a 21, di cui 17 vittorie, dall'ultima sconfitta subita contro la Spagna nel 1934. Il Brasile, numero 6 del ranking, e il Marocco, numero 7, sono le uniche squadre tra le prime 10 ad affrontarsi al primo turno del torneo allargato a 48 nazioni per la Coppa del Mondo.

"Abbiamo iniziato davvero male. Di sicuro, dobbiamo tenere il possesso palla. Dobbiamo muoverci meglio", ha dichiarato Vini. All'attaccante del Real Madrid si aggrapperà Carletto e un intero Paese.