Sondaggio Noto per Porta a Porta, FdI sfiora il 30% e il Pd tracolla in 20 giorni: quanto perdono i dem

Fratelli d'Italia sempre in testa nei sondaggi. E il Pd continua ad arrancare, perdendo sempre più margine dalla testa del gruppone. Stando all'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, Il partito di Giorgia Meloni è stabile rispetto all'ultimo dato dello scorso 20 maggio e si attesta al 29,5%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo in seconda posizione Forza Italia stabile al 7%. Curiosamente anche la Lega di Matteo Salvini è ferma al 7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo invece il Partito democratico in testa alle formazioni politiche del centrosinistra. Il Nazareno perde un punto percentuale e cala così al 20,5%. Subito dopo c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si attesta stabile al 13%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è dato al 5,5% come nella scorsa rilevazione.