Sondaggio Noto per Porta a Porta, FdI sfiora il 30% e il Pd tracolla in 20 giorni: quanto perdono i dem

Fratelli d'Italia sempre in testa nei sondaggi. E il Pd continua ad arrancare, perdendo sempre più margine dalla testa del gruppone. Stando all'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, Il partito di Giorgia Meloni è stabile rispetto all'ultimo dato dello scorso 20 maggio e si attesta al 29,5%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo in seconda posizione Forza Italia stabile al 7%. Curiosamente anche la Lega di Matteo Salvini è ferma al 7%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo invece il Partito democratico in testa alle formazioni politiche del centrosinistra. Il Nazareno perde un punto percentuale e cala così al 20,5%. Subito dopo c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si attesta stabile al 13%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è dato al 5,5% come nella scorsa rilevazione.
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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 4,5%, che sale di mezzo punto (+0,5%). Azione al 2,5% che guadagna mezzo punto (+0,5%) mentre Italia Viva al 2% lo perde (-0,5%). Noi Moderati è all'1,5% stabile come +Europa all'1% e il Partito Liberaldemocratico anch'esso all'1%. In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), è al 44% in calo di un punto e mezzo (-1,5%). La stima dell'affluenza si attesta al 61% (+1% rispetto allo scorso 20 maggio).