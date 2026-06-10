Covid, scontro su Conte e bagarre in aula FdI-M5s: seduta sospesa

Seduta della Camera sospesa per alcuni minuti dopo acceso un botta e risposta tra i deputati di Fratelli d'Italia e quelli del Movimento 5 stelle sulla gestione dei lavori della commissione di inchiesta sul Covid. La deputata Alice Buonguerrieri di FdI è tornata a criticare il leader del Movimento ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Si dimetta da componente della commissione e si sottoponga ad audizione", ha tuonato.

Alfonso Colucci nella sua replica ha ribadito la posizione del Movimento 5 stelle: "Non abbiamo, questa commissione è completamente delegittimata, è un'offesa alla Repubblica. Avete paura di Giuseppe Conte e del Movimento". Frase che ha scatenato l'inferno: urla, boati, accuse, bagarre e caos in aula, tanto che i lavori sono stati sospesi per alcuni minuti. Quindi Gian Antonio Girelli, del Pd, dopo la ripresa della seduta, ha ricordato la lettera inviata dalle opposizioni ai presidenti di Camera e Senato sollecitando la presidenza a rispondere nel merito.