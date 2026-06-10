Kenan Yildiz, la Juventus trema: "Oltre 100 milioni", assalto al turco

La mancata qualificazione alla prossima Champions League costringe la Juventus a vendere: pedine di primo livello dovranno essere sacrificate. E molti top-club europei hanno messo gli occhi su Kenan Yildiz, il turco, pezzo pregiatissimo della rosa bianconera. Si vocifera su offerte che flirtano con i 100 milioni. Ma il club di Torino fa muro: Yildiz non si tocca. Dalle parti della Continassa viene considerato il volto della Juve del futuro, il giocatore attorno a cui costruire il progetto tecnico dei prossimi anni.

La posizione della società è rafforzata in primis dalla volontà dello stesso Yildiz, che ha più volte rimarcato il desiderio di proseguire in bianconero. A questo si aggiunge il rinnovo firmato a febbraio fino al 2030, un accordo che lo ha portato a diventare uno dei calciatori più importanti anche dal punto di vista contrattuale all'interno della rosa.

Questo, però, non basta a fermare l'interesse delle grandi d'Europa. Negli ultimi giorni hanno trovato conferma le indiscrezioni relative a un sondaggio dell'Arsenal, da tempo sedotto dalle qualità del fantasista classe 2005. Mikel Arteta è infatti un grande estimatore del giocatore e i Gunners dispongono delle risorse economiche necessarie per tentare un assalto di altissimo livello.