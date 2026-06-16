Quarta Repubblica, Andrea Ruggieri spiana Vannacci: "Le parole su Meloni e Marina... ?"

Hanno fatto molto discutere le ultime dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, pronunciate sul palco dell’Auditorium di via della Conciliazione, dove si è svolta l'assemblea costituente del partito che sta scalando consensi nel centro-destra. Vannacci, parlando di sicurezza, ha ribadito il suo "no" al femminicidio come reato distinto: “Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità".

Il polverone che si è sollevato ha creato dibattito anche nello studio di Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti presenti nella puntata di lunedì 15 giugno, è intervenuto Andrea Ruggieri, ex-deputato alla Camera in quota Forza Italia, che ha stigmatizzato le parole del generale, facendo riferimento anche alle uscite precedenti di forte critica nei confronti dei leader della maggioranza, dal premier Giorgia Meloni all’imprenditrice Marina Berlusconi: “Io sono contro il politicamente corretto, ma non sono uno che si è dimenticato che con le donne serve essere educati. Buona educazione non significa essere politicamente corretti", ha premesso Ruggieri.

"L'uscita in cui non difende la Meloni che è stata comunque attaccata molto volgarmente, l'uscita altrettanto villana verso Marina Berlusconi che, aperta e chiusa parentesi, è una grande imprenditrice che gestisce aziende e posti di lavoro tutti i giorni e quindi ha diritto pieno sull'attualità politica italiana, non mi sono piaciute”. Su X piovono consensi nei confronti di queste considerazioni e c'è chi sottolinea anche un dato politico di non poco conto scrivendo: “Prima del voto Vannacci dovrà dire con chi si allea. Se non correrà col centrodestra voglio vedere quanta gente sarà disposta a votarlo”.