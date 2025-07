Legittima difesa, "nessun risarcimento": la proposta di FdI, cosa cambia

Il nuovo ddl, come si legge sul Secolo d'Italia, tocca l’articolo 2044 del codice civile con l'obiettivo non di eliminare il reato di eccesso di legittima difesa, ma di tutelare chi agisce per difendersi . La proposta, inoltre, interviene anche sull’articolo 185 del codice penale, sostituendo il secondo comma: “Salvo che la legge disponga altrimenti, ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di legge”.

Cambia tutto sul fronte della legittima difesa: Fratelli d'Italia ha depositato una nuova legge che verrà presentata nelle prossime ore al Senato. Il provvedimento prevede che chi entra in una casa, minacciando o usando violenza, e subisca danni da atteggiamenti colposi non abbia più diritto a nessun risarcimento. Raffaele Speranzon , vicepresidente vicario del gruppo di FdI a Palazzo Madama, è il primo firmatario della proposta di legge.

Nella pratica, comunque, non si configura in maniera chiara l’eccesso colposo di legittima difesa. Questa norma, in ogni caso, non legittima chi abusa del diritto a difendersi, ma evita situazioni al limite che si sono viste anche nella cronaca recente e che in genere sono causate da una giurisprudenza incerta. Un sistema che in diversi casi ha visto finire sotto accusa le vittime.