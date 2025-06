Legrottaglie, il carabiniere morto e i colleghi indagati? Sinistra muta

Non una parola di solidarietà. La sinistra sui colleghi di Carlo Legrottaglie, ora indagati, preferisce il silenzio. I due poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati per "atto dovuto", in quanto hanno ucciso Michele Mastropietro durante un conflitto a fuoco. L'uomo era in fuga dopo l’omicidio del brigadiere Legrottaglie.

E ora i due agenti si ritrovano ad affrontare gravi conseguenze: dal blocco della carriera fino a che il procedimento non sarà concluso, alla necessità di assumere una difesa. Ed è qui che interviene il dl Sicurezza tanto criticato da Partito democratico e compagni. La misura voluta da Matteo Salvini ha innalzato da 5mila a 10mila euro il contributo dello Stato per le spese legali sostenute dalle divise indagate o imputate nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.