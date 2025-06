Dario Nardella, la sua "legittima difesa": la cagnolina sventa il furto in casa

Attimi di paura in casa Nardella. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i ladri sono entrati nell'abitazione dell'ex sindaco di Firenze, oggi europarlamentare del Partito democratico. A riferirlo La Nazione che precisa che in casa, quando sono entrati i malviventi, non c'era nessuno. Il dem era a Bruxelles e neppure i figli si trovavano nell'abitazione. I malintenzionati hanno così manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra. Una volta dentro, hanno rovistato nei mobili del soggiorno senza però riuscire a portare via beni di valore.

L’allarme è arrivato ai carabinieri la mattina successiva. Stando alla ricostruzione i ladri - una volta dentro - si sarebbero imbattuti nel cane della famiglia Nardella, Ginger, che avrebbe cominciato ad abbaiare, mettendo così in allerta i ’visitatori’ e sventando in parte il colpo. Nonostante non siano stati sottratti beni di grosso valore, i carabinieri della stazione di Oltrarno stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona. Nardella, contattato da La Nazione, ha spiegato che si è trattato di una spiacevole "visita" ma senza grossi ammanchi. Il merito di aver bloccato il furto, secondo Nardello, è insomma della cagnolina.