Xi Jinping vestito da Mao risveglia gli ardori di D'Alema

«Solo i superficiali non giudicano dalle apparenze», amava osservare Oscar Wilde rovesciando un ben noto luogo comune. E ieri, alla parata di piazza Tienanmen, la prima cosa da notare era proprio la più evidente, un dettaglio estetico altamente rivelatore di una precisa intenzione politica: il vestito in stile Mao indossato dal dittatore cinese Xi Jinping. In quella tenuta portatrice di un’inequivocabile carica simbolica (non serve certo un armocromista per decodificare il messaggio), Xi ha tenuto un discorso di eccezionale durezza, con punte di malcelata violenza: «Oggi l’umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e scontro». E ancora: «Solo trattandosi reciprocamente come pari, vivendo in armonia e sostenendosi a vicenda, tutti i paesi e le nazioni possono mantenere la sicurezza comune, eliminare le cause profonde della guerra e impedire il ripetersi di tragedie storiche». Poi la minaccia esplicita a tutti (incluso Donald Trump): «La Cina è una grande nazione che non si lascia mai intimidire da nessun bullo.

E il grande rinnovamento della nazione cinese è inarrestabile». Tutto questo accade dopo il vertice dei giorni scorsi con India e Russia, e - di nuovo- in compagnia di Vladimir Putin e dei capi dei Paesi sotto sanzioni americane, dalla Corea del Nord alla Birmania. Certo, c’è materia di riflessione per tutti, Trump in testa: le forze anti-Occidente si stanno pericolosamente saldando tra loro, Mosca è ben più vicina a Pechino di quanto il Presidente Usa sperasse, e anche l’India (colpita dai dazi) reagisce, speriamo solo tatticamente, dialogando più strettamente con i cinesi e i russi. Mala tempora currunt, indubbiamente. Quanto al senso della parata militare (altro che pace), è stata l’agenzia di stampa del regime Xinhua a esplicitarne il senso, evocando una «dotazione militare che renderebbe possibile conquistare Taiwan anche con la forza».

Non è mancato (l’ha colto acutamente l’agenzia Bloomberg, pescando un estratto della registrazione della tv cinese Cctv) un tocco di megalomania nel dialogo - che doveva rimanere riservato - tra i due leader, Xi e Putin. Il primo mormora: «In passato le persone raramente arrivavano a 70 anni, ma oggi a 70 anni sei ancora un bambino». E l’altro fa: «Con lo sviluppo delle biotecnologie sarà possibile trapiantare continuamente organi umani e le persone potranno vivere sempre più a lungo e persino raggiungere l’immortalità». Conclusione di Xi: «Secondo le previsioni, in questo secolo c’è la possibilità di vivere fino a 150 anni». Considerando che i due leader hanno 72 anni, le intenzioni sono eloquenti.