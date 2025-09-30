Papa Leone: "Spero nessuna violenza contro Flotilla". Meloni: "Fermatevi"

Il Pontefice, Leone XIV, ha espresso tutta la sua preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore a largo della Striscia di Gaza con le imbarcazioni della Flotilla ormai nella zona a rischio: "E' molto difficile. Si nota il desiderio di rispondere a una vera emergenza umanitaria. Ma ci sono tanti elementi. Da tutte le parti stanno dicendo 'speriamo non ci sia violenza e che siano rispettate le persone'. Quello e' molto importante", ha affermato il Papa uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, parlando con i giornalisti, riguardo a Flotilla.
E anche Giorgia Meloni chiede alla Flotilla di fermarsi. "Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese e stabilizzare la regione. Questa speranza poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare. Temo che un pretesto possa essere dato proprio dal tentativo della Flotilla di forzare il blocco navale israeliano. Anche per questo ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi ora e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti. Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per impedire la pace, alimentare il conflitto e colpire così soprattutto quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo. È il tempo della serietà e della responsabilità", afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.