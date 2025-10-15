M5S sbanda pure sui voli di Stato: lo scandalo che non c'è

Scandalo “volante” a 5 stelle. A dar retta alla vicepresidente del Movimento fondato da Beppe Grillo, l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, che ieri si è scatenata sui social per criticare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni l’altro ieri al vertice internazionale



Secondo la Appendino per raggiungere di Sharm el-Sheikh Meloni avrebbe adoperato «come un taxi governativo di lusso per viaggi personali e istituzionali». Il M5S critica l’uso di uno dei mezzi del 31°. Velivoli che hanno due scopi istituzionali: il trasporto di autorità (dal presidente della Repubblica a quello del Consiglio) e come aeroambulanza. I due Gulfstream Aerospace G650 - entrati in servizio a giugno, spiega l’agenzia Ageei/Aerospazionnews- sono riconvertibili in aeroambulanza per gli interventi umanitari come quelli effettuati da Gaza verso gli ospedali italiani: 181 bambini e i rispettivi familiari.