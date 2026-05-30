Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Jannik Sinner, lo sfregio dei francesi: "Gli italiani fanno polemica per nulla"

sabato 30 maggio 2026
Jannik Sinner, lo sfregio dei francesi: "Gli italiani fanno polemica per nulla"

1' di lettura

La Francia si scaglia contro la stampa italiana. Al centro il ko causato da un malore di Jannik Sinner che sul campo del Roland Garros ha dovuto arrendersi. Complici le temperature elevate e la decisione di far giocare il numero uno del mondo alle 12. Il sito RMC Sport ad esempio prende di mira i colleghi italiani: "Sinner non è stato costretto a giocare alle 12, è stata una richiesta del suo team giocare i quell’orario. La volontà era di provare a massimizzare il recupero e la sessione notturna disturba i giocatori ed è odiata da molti come Novak Djokovic. Gli italiani stanno facendo una polemica per niente". 

Lo stesso Darren Cahill aveva detto: "Non stavamo provando a sfuggire dal caldo, se lo avessimo voluto fare avremmo chiesto di giocare nel turno serale o nel primo match sul Lenglen. Sapevamo che poteva essere il primo o il secondo sullo Chatrier, e non era un problema per noi".

Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo

Il tennis moderno non perdona più niente, a nessuno. Nemmeno ad un dominatore come Jannik Sinner. Non perdona un ...

Allora cosa c'è dietro il malore del campione altoatesino? Stando alla Gazzetta Jannik avrebbe intenzione di sottoporsi subito, forse già in queste ore, agli accertamenti che aveva annunciato appena dopo il ko con Cerundolo per approfondire le ragioni dei malanni di cui ogni tanto soffre durante le partite. La sede prescelta per i test diagnostici è il JMedical, il centro medico di eccellenza del club juventino a cui Sinner si appoggia ormai da anni.

Jannik Sinner perde, Fabio Fazio deraglia: colpa del cambiamento climatico

Sugli spalti del Philippe-Chatrier, ad assistere al dramma sportivo di Jannik Sinner, c'era anche Fabio Fazio. Immag...
tag
jannik sinner
roland garros

Roland Garros Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Altolà Djokovic sbrocca per la domanda su Sinner: "Ti fermo subito"

ti potrebbero interessare

Champions League, Arsenal ko ai rigori: trionfa ancora il Psg

Champions League, Arsenal ko ai rigori: trionfa ancora il Psg

Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale

Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito

Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito