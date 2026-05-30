Jannik Sinner, lo sfregio dei francesi: "Gli italiani fanno polemica per nulla"

La Francia si scaglia contro la stampa italiana. Al centro il ko causato da un malore di Jannik Sinner che sul campo del Roland Garros ha dovuto arrendersi. Complici le temperature elevate e la decisione di far giocare il numero uno del mondo alle 12. Il sito RMC Sport ad esempio prende di mira i colleghi italiani: "Sinner non è stato costretto a giocare alle 12, è stata una richiesta del suo team giocare i quell’orario. La volontà era di provare a massimizzare il recupero e la sessione notturna disturba i giocatori ed è odiata da molti come Novak Djokovic. Gli italiani stanno facendo una polemica per niente".

Lo stesso Darren Cahill aveva detto: "Non stavamo provando a sfuggire dal caldo, se lo avessimo voluto fare avremmo chiesto di giocare nel turno serale o nel primo match sul Lenglen. Sapevamo che poteva essere il primo o il secondo sullo Chatrier, e non era un problema per noi".