FdI, il video con cui inchioda Giuseppe Conte: "E adesso rispondi"

"Quando eravate al governo potevate fare il salario minimo... Adesso siete bravi, adesso che non avete la maggioranza lo proponete?". Lino Ricchiuti di Fratelli d'Italia rilancia così un video in cui la folla incalza Giuseppe Conte. In un articolo pubblicato nel 2023 proprio sul sito del Movimento 5 Stelle, i grillini spiegavano così la loro idea, ossia il salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora.

"Il Movimento 5 Stelle si batte per raggiungere questo fondamentale obiettivo dal 2013: nel primo disegno di legge per l’istituzione del Reddito di cittadinanza, presentato da Nunzia Catalfo, difatti, proponevamo anche di fissare una soglia minima sotto cui nessun contratto collettivo dovesse mai scendere. Un’azione che abbiamo reiterato nella scorsa legislatura al fine di approvare una misura che già esiste in 21 Paesi europei su 27, ridando dignità al lavoro e attuando veramente l’articolo 36 della nostra Costituzione secondo cui ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa".

Una proposta che trova d'accordo anche Elly Schlein. La leader del Pd, ospite di Accordi e Disaccordi commenta: "Io insisto, noi non dobbiamo costruire un'alleanza contro Meloni o solo contro il governo Meloni, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per l'Italia. E non partiamo da zero, ma dalle tante proposte condivise insieme all'alleanza progressista, a partire da quella per un salario minimo". E chissà se dovessero andare al governo, quella del salario minimo rimarrà una proposta sulla carta proprio come lo è ora.