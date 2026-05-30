Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale

Matteo Berrettini da urlo. Il tennista azzurro - numero 105 nella classifica mondiale - avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi, dopo aver battuto al quinto set, vinto al tie-break 15-13 al termine di una battaglia di cinque ore e un quarto, l'argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking Atp. Il giocatore romano si è imposto con il punteggio di 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (13). Agli ottavi Berrettini sfiderà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Jannik Sinner al secondo turno, e Martin Landaluce.