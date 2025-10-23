Pina Picierno smaschera il Pd: "Cosa ne pensate della posizione del M5s su Lukaschenko?"

A Pina Picierno non sfugge niente. La vicepresidente del Parlamento europeo, molto critica con la direzione Elly Schlein, ha attaccato il suo partito. Il motivo? Ha come alleato il Movimento Cinque Stelle, lo stesso che si è astenuto sulla risoluzione del Parlamento europeo che riconosce Lukaschenko come un dittatore. Non c'è da sorprendersi però, visto i rapporti ambigui tra i grillini e un certo Nicolas Maduro.

"Vorrei chiedere ai tanti miei compagni fulminati sulla via del 'campo largo' - ha scritto l'eurodeputata del Pd su X - cosa pensano dell’astensione del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione del Parlamento europeo che riconosce Lukaschenko come un dittatore, peraltro nel giorno in cui viene conferito il Premio Sacharov a un attivista bielorusso e l’Aula ascolta commossa la testimonianza di Tsihanouskaya e di suo marito Sergei Tikhanovsky".