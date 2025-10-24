Dritto e Rovescio, Donzelli inchioda la sinistra: "E il femminismo? Quanta ipocrisia!"

"Una donna che viene insultata du uomo deve stare in silenzio o deve reagire e dire che è una vergogna? Qual è il femminismo della sinistra? Quanta ipocrisia!": Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi alle parole del segretario della Cgil Maurizio Landini nei confronti della premier Giorgia Meloni. Durante un intervento in tv, a DiMartedì, Landini ha definito la presidente del Consiglio "cortigiana" di Trump.

"Che cattiveria, bisogna abbassare i toni", ha controbattuto allora Paola De Micheli del Pd, anche lei ospite di Del Debbio. "Da donna, abbia il coraggio di dire: solidarietà a Meloni, Landini ha sbagliato, attacco vergognoso", ha insistito Donzelli. E la dem alla fine ha ceduto: "Landini ha sbagliato, va bene?".