Dritto e Rovescio, Donzelli inchioda la sinistra: "E il femminismo? Quanta ipocrisia!"

di
venerdì 24 ottobre 2025
Dritto e Rovescio, Donzelli inchioda la sinistra: "E il femminismo? Quanta ipocrisia!"

2' di lettura

"Una donna che viene insultata du uomo deve stare in silenzio o deve reagire e dire che è una vergogna? Qual è il femminismo della sinistra? Quanta ipocrisia!": Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi alle parole del segretario della Cgil Maurizio Landini nei confronti della premier Giorgia Meloni. Durante un intervento in tv, a DiMartedì, Landini ha definito la presidente del Consiglio "cortigiana" di Trump.

"Che cattiveria, bisogna abbassare i toni", ha controbattuto allora Paola De Micheli del Pd, anche lei ospite di Del Debbio. "Da donna, abbia il coraggio di dire: solidarietà a Meloni, Landini ha sbagliato, attacco vergognoso", ha insistito Donzelli. E la dem alla fine ha ceduto: "Landini ha sbagliato, va bene?". 

La De Micheli, poi, ha chiesto a Donzelli: "Hai mai sentito uscire dalla mia bocca o da quella dei miei colleghi un insulto? Mai". "Sei una sinistra atipica - ha risposto il deputato - se vuoi ti elenco tutti i tuoi ex colleghi o colleghi che insultano continuamente". "Ma non serve a niente insultare la gente, cala solo la stima e basta", ha aggiunto la dem. E Donzelli, alla fine, ha detto: "Io ho iniziato a fare politica da ragazzino. E tutte le volte che provavo a organizzare un'iniziativa all'università arrivavano i collettivi che provavano a impedirmelo. Io ho iniziato a fare politica in difesa della libertà di espressione e continuerò sempre a difendere la libertà di espressione non solo mia ma soprattutto di chi la pensa diversamente da me". 


 

