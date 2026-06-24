È sempre Cartabianca, Iacchetti insulta Meloni: "Cogl***, che senso ha?"

Pareri diversi nella forma, uguali nella sostanza contro Donald Trump, dopo lo scontro con Giorgia Meloni, tra gli ospiti di È Sempre Cartabianca, lo spazio di approfondimento di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

A cominciare è il suo sodale, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, che definisce il presidente americano un bambino: “Non si rende conto che è il presidente degli Stati Uniti d'America, è l'uomo più forte del mondo, è un bambino viziato che appena c'è qualcosa che non gli va ecco che fa le bizze, cambia idea, parole, è molto maleducato, arrogante. Un potere, questo, che viene dato dai soldi, ma non a tutti, perché c'è gente che ha soldi ed è molto educata. Quello lì è un bambino poco cresciuto, a vederlo esteriormente sembra il pupazzo del Big Jim, al minimo sgarro invece di riflettere e pensare che forse la Meloni non poteva fare certe cose, lui fa le bizze, i capricci. Un bambino”.

Gli fa eco Enzo Iacchetti, che allarga però il quadro delle responsabilità: “Non è solo Trump un bambino viziato, siamo anche noi dei coglionazzi che gli crediamo. Quando Trump si comportava da Trump il nostro governo era contento, tutti erano contenti e adesso che fa il Trump con noi ci indigniamo, ma che senso ha? Che tra una settimana siamo di nuovo culo e camicia, la gente è stufa di queste cose”.

Infine, anche la giornalista Concita De Gregorio si interroga su come possa ora Giorgia Meloni sbrogliare la matassa: “Trump-Meloni? Improvvisamente sembra che lui l'abbia scaricata e lei si sia offesa, ma questa non è una soap, sono due delle massime democrazie occidentali e che Trump sia una persona completamente inaffidabile e instabile ormai lo dicono perfino i suoi familiari. Sentivo sua nipote psicologa fare una diagnosi di instabilità mentale. Il problema non è tanto Trump, ma le persone che lo hanno votato, gli hanno creduto, si sono fidate. Giorgia Meloni si è trovata con un pugno di mosche in mano e una situazione molto complicata da gestire, perché se non fa più il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti adesso cosa fa?”.