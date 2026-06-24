Gianni Alemanno denuncia gli orrori del carcere: "Pizzo per le docce, razzismo contro gli italiani"

Oggi, mercoledì 24 giugno, l'ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere di Rebibbia a Roma, dopo aver scontato la pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico d’influenze illecite e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta ‘ Mondo di Mezzo’. Ad accoglierlo all’uscita dal penitenziario, il suo avvocato difensore Edoardo Albertario e un centinaio di amici e simpatizzanti.

"Uno di noi, Gianni uno di noi", è il coro che lo ha accolto. Camicia blu scuro, pantaloni e scarpe da ginnastica nere, con un borsone sportivo scuro nella mano destra e una sacca colorata nella sinistra, Alemanno ha varcato la soglia d’uscita, sorridendo ai presenti e salutando gli agenti della polizia Penitenziaria che si trovano fuori dal perimetro del penitenziario.

"Esco dal carcere da innocente. Ho visto e conosciuto una realtà terribile. Il carcere è una vergogna nella nostra Repubblica". Queste le prime parole di Alemanno, parlando alla folla di cronisti e telecamere, appena fuori dal carcere. "Aridatecelo", ha gridato una persona dal mucchio di sostenitori. "Ci sono, ci sono - ha risposto lui -. Il carcere in Italia è una offesa per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di cambiamento".

Non c'era Roberto Vannacci ad attenderlo, come inizialmente ipotizzato, ma la vicinanza tra l'ex sindaco e il generale è reale. Tanto che il tema della remigrazione è richiamato da Alemanno quando rimarca "il numero esagerato di immigrati in carcere". "Nel mio braccio ce n'erano pochi e la situazione era tranquilla, c'era integrazione. Ma negli altri, dove c'era oltre il 30% di detenuti, dominano gli immigrati divisi per clan. C'è razzismo contro gli italiani, a loro gli immigrati chiedono il pizzo per usare le docce".