Meloni, lezione alla sinistra: "Non è Temptation Island"

In giro non ci sono accendini né posacenere, nessuna sigaretta da accendere perché Giorgia Meloni ha spento l’ultima il primo maggio e ha chiuso il capitolo da fumatrice accanita. Ma anche il principio di incendio attizzato da Donald Trump, per la nostra premier, è ormai stato domato e adesso i rapporti tra Italia e Stati Uniti devono poter «tornare alla normalità». Rapporti di solida collaborazione da ottant’anni a questa parte, dice Meloni dal palco della festa della Verità. Alla domanda del direttore Maurizio Belpietro se il recente botta e risposta con Donald Trump abbia cambiato qualcosa tra Italia e Stati Uniti, la presidente del Consiglio risponde netta: «Io non cambio idea».

La linea è che «la politica estera italiana continuerà a mantenere solido il rapporto tra Usa e Ue, su questo si basa la forza dell’Occidente» e la special relationship tra Roma e Washington, a prescindere da chi sia l’inquilino della Casa Bianca. «Sono sinceramente colpita da quanto successo con Donald Trump, ma non credo si possano mettere in discussione i rapporti tra Italia e Usa. La politica estera non è Temptation Island», sorride Meloni alla quale, evidentemente, non sono sfuggiti i meme circolati nei giorni scorsi, compreso quello che la ritrae in crisi di coppia, in spiaggia, con lui in bermuda color cachi che la guarda corrucciato e tradito. «Noi dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare», argomenta la leader di Fdi per la quale il recente «confronto» con Trump «non deve impattare» sulle relazioni tra i due Paesi. Di sicuro Meloni non intende mettere a repentaglio i rapporti tra Roma e Washington, che restano «solidi». Per questo i ministri non mancheranno il 2 luglio alle celebrazioni a Villa Taverna «anche per rispetto all’ambasciatore Fertitta, personalità che molto lavora per i rapporti Italia-Usa». E anche perché «il messaggio è passato» con l’annullamento della missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Miami.

Un altro messaggio lo invia la stessa Meloni ribadendo la convinzione che l’Italia «deve fare la sua parte» per ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. «Noi abbiamo dato la disponibilità per una missione, dipenderà dall’andamento dell’accordo Usa-Iran, che il governo monitora mentre attende da Bruxelles «i dettagli» per ricorrere alla flessibilità. «Conto che nelle prossime settimane non serviranno risorse per le accise», spiega la premier ribadendo quanto detto prima sullo stesso palco dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al quale dedica una battuta sul fatto che è l’uomo che deve far quadrare i conti. «Immagino la ventata di ottimismo che abbia portato Giorgetti...». Sul nucleare è «determinata» e non vuole perdere «neanche un giorno».

In quanto a possibili contraccolpi economici del battibecco con il tycoon, Meloni non li teme: «L’export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani, a dimostrazione che i nostri prodotti sono molto ben recepiti dai consumatori americani». Ho letto le varie ricostruzioni fatte con presunti video virali o su ricostruzioni» che hanno interpretato questo attacco «come un tentativo di Trump di distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati con l’Iran. Certo il fronte si è allargato, non è solo italiano, coinvolge altri paesi». In quanto al Libano assicura che giovedì ne discuterà anche con il presidente francese Emmanuel Macron nel vertice di Antibes. Sul fronte interno, Belpietro le chiede di Roberto Vannacci. «Mi sono fatta l’idea che la sinistra ne parla molto, perché loro non potendo parlare della loro coalizione cercano disperatamente di dire che ha problemi la nostra». Poi la stoccata a Matteo Renzi che di recente l’ha definita «lady tax». «Renzi era così occupato a lanciare la volata al generale «che non si è accorto che non l’avevano neanche convocato alla riunione dei leader del centrosinistra». Mentre la maggioranza è forte: «Sfido chiunque, dopo quattro anni di governo, con tutto quello che abbiamo dovuto attraversare, ad arrivare con una maggioranza come la nostra». E in Europa è contenta sia passata “la maggioranza Giorgia” sui rimpatri.

Sulla legge elettorale Meloni non ha dubbi. «Se la sinistra la avversa», sostiene, «è perché tifa per un pareggio che la faccia governare anche se perde le elezioni». Stoccata al campo largo, infine, anche sul caso Covid.

«Io rimango francamente un po’ colpita dal fatto che in Italia si è speso molto più inchiostro sulle relazioni sentimentali di Gennaro Sangiuliano, piuttosto che su un tema del genere, nel quale in buona sostanza si dice che c’erano centinaia di milioni di soldi degli italiani che venivano distribuiti mentre la gente soffriva, combatteva contro un virus per fare affari facili in un periodo difficile. Penso che tutti quanti dobbiamo lavorare per arrivare alla verità su questo tema e fare chiarezza».