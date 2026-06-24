Chi l'ha visto?, "Federica Sciarelli lascia": terremoto Rai, chi al suo posto

Terremoto in Rai. Dopo 22 anni di conduzione, Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, storico programma in onda su Rai 3. Nelle ultime ore, Affari Italiani aveva rivelato che "avrebbe comunicato nelle scorse ore la sua decisione all’azienda e ai suoi collaboratori". Federica Sciarelli aveva iniziato a condurre Chi l'ha visto? nel settembre 2004, subentrando a Daniela Poggi. E da qualche anno era circolata la voce che fermarsi sarebbe diventata una vera e propria esigenza. I motivi sarebbero legati alla "stanchezza che ha davvero preso il sopravvento per un programma che ormai ha tanti cloni sparsi per la tv".

"Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni", si legge in una nota Rai. "Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità". Stando alle prime indiscrezioni, il testimone di Sciarelli potrebbe essere raccolto da Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, volti noti di viale Mazzini.