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Chi l'ha visto?, "Federica Sciarelli lascia": terremoto Rai, chi al suo posto

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mercoledì 24 giugno 2026
Chi l'ha visto?, "Federica Sciarelli lascia": terremoto Rai, chi al suo posto

2' di lettura

Terremoto in Rai. Dopo 22 anni di conduzione, Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, storico programma in onda su Rai 3. Nelle ultime ore, Affari Italiani aveva rivelato che "avrebbe comunicato nelle scorse ore la sua decisione all’azienda e ai suoi collaboratori". Federica Sciarelli aveva iniziato a condurre Chi l'ha visto? nel settembre 2004, subentrando a Daniela Poggi. E da qualche anno era circolata la voce che fermarsi sarebbe diventata una vera e propria esigenza. I motivi sarebbero legati alla "stanchezza che ha davvero preso il sopravvento per un programma che ormai ha tanti cloni sparsi per la tv".

"Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni", si legge in una nota Rai. "Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità". Stando alle prime indiscrezioni, il testimone di Sciarelli potrebbe essere raccolto da Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, volti noti di viale Mazzini.

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Gli ipotetici nomi (esterni alla redazione) che potrebbero sostituire la Sciarelli al momento sono: Eleonora Daniele, Francesca Fialdini e Pietro Rinaldi, messo che Salvo Sottile è già coinvolto in un altro valzer delle poltrone, ovvero quello per la sostituzione di Milo Infante a Ore 14. Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga restano le inviate di Chi l'ha visto? più quotate per poter raccogliere il testimone e dare quindi continuità al programma di Rai 3. “Dopo di me chi farà Chi L’ha Visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Se mi dispiacerà lasciare? Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare”, aveva detto lo scorso anno la stessa Sciarelli.

Sempre secondo Affari Italiani non ci sarebbe alcuna "migrazione della Sciarelli verso altri lidi (leggi concorrenza) lei dovrebbe restare in Rai ma per altri progetti, magari più brevi", quindi un impegno più contenuto rispetto ai dieci mesi di programmazione previsti per Chi l'ha visto?.

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