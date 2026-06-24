Garlasco, Bianca Berlinguer furiosa con Liborio Cataliotti: "Non accetto le sue scuse"

Duro scontro in diretta tra Bianca Berlinguer e il legale di Andrea Sempio Liborio Cataliotti a È sempre Cartabianca, su Rete 4. A scatenare il botta e risposta è stata una frase dell'avvocato, che ha accusato il programma di aver assunto "un taglio marcatamente colpevolista". Un'accusa che non è andata giù alla Berlinguer, la quale ha prontamente replicato, difendendo il suo lavoro e rifiutando le scuse di Cataliotti.
La situazione in studio era inizialmente delle più tranquille, con la conduttrice che aveva chiesto un aggiornamento sullo stato di salute di Daniela Ferrari, madre dell’indagato Andrea Sempio, che la scorsa settimana è stata ricoverata in seguito a un tentativo di suicidio. "Le condizioni sono statiche. Il rischio che ci ricaschi è grosso", ha spiegato l'avvocato. Che ha poi invitato a moderare i toni sul caso Garlasco: "L’appello è quello di moderare i toni, nei confronti di tutti". Una richiesta sostenuta in toto della Berlinguer: "Questa cosa delle tifoserie è insopportabile. Mi auguro che questo clima non continui, il rischio è che da settembre la situazione peggiorerà".
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Insomma, nessuna frizione tra i due, anzi. Poco dopo, però, la situazione precipita. La conduttrice chiede a Cataliotti: "Non pensa che la famiglia Sempio si sia anche molto esposta facendo tante interviste televisive? Il figlio non ha risposto alle domande dei giudici, non ha voluto fare la consulenza psichiatrica, ma in tv è andato tante volte…". Ed ecco che il legale si lascia scappare la frase incriminata: "Temo che questo programma stia assumendo evidentemente un taglio marcatamente colpevolista".
La replica della Berlinguer non si fa attendere: "Non abbiamo mai tifato per nessuno e c’è stato sempre riconosciuto. Non accetto le sue scuse e le rimando al mittente. Abbiamo sempre cercato di raccontare le questioni di Sempio e le questioni di Stasi. Intendevo dire che più vai in televisione più ti esponi al massacro del web e delle altre trasmissioni televisive, tant’è che Stasi non c’è quasi mai andato".
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La polemica si è poi spostata sull’asse Cataliotti-De Rensis, con uno scontro tra i due avvocati che hanno difeso gli atteggiamenti tenuti dai loro assistiti dopo il delitto di Garlasco, lanciando accuse alla controparte su interrogatori e dna.