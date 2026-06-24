Garlasco, Bianca Berlinguer furiosa con Liborio Cataliotti: "Non accetto le sue scuse"

Duro scontro in diretta tra Bianca Berlinguer e il legale di Andrea Sempio Liborio Cataliotti a È sempre Cartabianca, su Rete 4. A scatenare il botta e risposta è stata una frase dell'avvocato, che ha accusato il programma di aver assunto "un taglio marcatamente colpevolista". Un'accusa che non è andata giù alla Berlinguer, la quale ha prontamente replicato, difendendo il suo lavoro e rifiutando le scuse di Cataliotti.

La situazione in studio era inizialmente delle più tranquille, con la conduttrice che aveva chiesto un aggiornamento sullo stato di salute di Daniela Ferrari, madre dell’indagato Andrea Sempio, che la scorsa settimana è stata ricoverata in seguito a un tentativo di suicidio. "Le condizioni sono statiche. Il rischio che ci ricaschi è grosso", ha spiegato l'avvocato. Che ha poi invitato a moderare i toni sul caso Garlasco: "L’appello è quello di moderare i toni, nei confronti di tutti". Una richiesta sostenuta in toto della Berlinguer: "Questa cosa delle tifoserie è insopportabile. Mi auguro che questo clima non continui, il rischio è che da settembre la situazione peggiorerà".